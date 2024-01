Beata Tadla ODCHODZI z "Onet Rano"! "Tak pięknie mnie pożegnali" (FOTO)

W ostatnim czasie w rodzimych mediach niewątpliwie sporo się dzieje. Duża w tym zasługa głośnych zmian w mediach publicznych, zwłaszcza w szeregach Telewizji Polskiej. Ostatnio informowaliśmy Was, że wkrótce do grona nowych prowadzących "Pytania na Śniadanie" dołączy Beata Tadla, dla której będzie to wielki powrót do TVP. Pudelkowi udało się również ustalić, kto będzie partnerował dziennikarce podczas kolejnych wydań porannego programu.