Beata Tadla pochwaliła się fotką z synem w dniu jego urodzin. Tak dziś wygląda 24-letni Jan

zgłoś do moderacji

Zniknęła !! Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Wkrótce kolejny finał WOŚP. Wspaniałej charytatywnej akcji łączącej Polaków. Sprzęt z serduszkiem uratował życie mojemu dziecku. Ale nie mogę przejść obojętnie jeśli ta wspaniała akcja stała się tubą propagandową Tuska tak samo jak Poland rock festiwal. Dziś wspierając polityka Owsiaka de facto wspierasz Tuska i dewastacje naszej ojczyzny. Rozliczenia pieniędzy przekazanych przez Polaków Owsiakowi brak . Część znika i jest przekazywana pod stołem na kampanię wyborczą. Nie zgadzam się na okradanie puszek . Gdzie jest 24 miliony zebrane na powodzian panie Owsiak?? Chętnie wrzucę do puszki jak wcześniej ale najpierw prosze uczciwie rozliczyć się co do grosza !!