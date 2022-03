Syn Beaty Tadli relacjonuje sytuację na granicy polsko-ukraińskiej: "Te widoki są dla mnie SURREALISTYCZNE"

Trwająca od prawie dwóch tygodni wojna w Ukrainie doprowadziła do tego, że miliony mieszkańców zostało zmuszonych do porzucenia dawnego życia i odnalezienia się w nowej, przerażającej rzeczywistości . Setki tysięcy uchodźców pozbawionych dobytku życia tłoczą się w pociągach lub pokonują pieszo wielokilometrowe trasy, niejednokrotnie z dziećmi na rękach. Na szczęście wielu Polaków stanęło na wysokości zadania i ze wszystkich sił starają się ułatwić przybyszom nowy start. Do akcji dołączyły również osoby publiczne.

Jan nie ukrywa, że cała sytuacja napawa go ogromnym żalem i wywołuje poczucie bezsilności. Mimo to robi, co w jego mocy, by na coś się przydać.