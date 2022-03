Marcin Dubiel ODWIEDZIŁ UKRAINĘ: "Czuję niesamowitą energię, warto pomagać"

W nocy z 23 na 24 lutego Ukraina doświadczyła agresywnej inwazji wojsk Władimira Putina . W obliczu nadchodzącego zagrożenia tysiące przerażonych Ukraińców podjęło decyzję o natychmiastowym opuszczeniu miejsc dotychczasowego pobytu i udaniu się do sąsiadujących państw. Jednym z krajów, które z otwartymi ramionami przyjmują liczne grupy uchodźców jest Polska, gdzie coraz więcej przerażonych rodzin otrzymuje bezpieczny azyl.

Do pomocy potrzebującym włączają się nie tylko Polacy przekazujący artykuły najpilniejszej potrzeby na organizowane zbiórki, ale także znane osobistości . Finansowe wsparcie zaoferowali m.in. Blake Lively i Ryan Reynolds oraz Ashton Kutcher z Milą Kunis .

Do polskich gwiazd, które angażują się w pomoc wschodnim sąsiadom dołączył Marcin Dubiel. Popularny youtuber i influencer udostępnił w mediach społecznościowych serię zdjęć, na których wspólnie ze znajomymi wypakowuje wypełniony po brzegi bagażnik. W opisie dołączonym do fotografii Dubiel wytłumaczył, że ma za sobą wizytę we Lwowie, dokąd zawiózł niezbędne materiały medyczne: