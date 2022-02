Znani protestują pod ambasadą Rosji w Warszawie: Ida Nowakowska, Maja Ostaszewska, Marianna Schreiber (ZDJĘCIA)

Od czwartku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski wprowadził na terenie całego kraju stan wojenny, wezwał również naród do obrony kraju. W piątek nad ranem Zełenski w rozmowie z Andrzejem Dudą przekazał, że Rosjanie rozpoczęli bombardowanie Kijowa. W telewizyjnym orędziu poinformował natomiast, że ataki wymierzone są zarówno w cele wojskowe, jak i cywilne. Do tej pory mówi się, że wskutek rosyjskiej agresji zginęło 137 obywateli, setki Ukraińców zostało rannych.

Wielu ludzi na całym świecie solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy. Wsparcie zachodnim sąsiadom publicznie okazało również wielu Polaków - i to nie tylko za pośrednictwem mediów społecznościowych. W czwartek setki obywateli zgromadziło się ambasadą Rosji w Warszawie, by wyrazić sprzeciw wobec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Po południu odbył się kolejny protest i tym razem pod gmachem budynku pojawiły się już tysiące ludzi. W tłumie widać było ukraińskie flagi oraz transparenty uderzające we Władimira Putina.