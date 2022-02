Ukraińskie gwiazdy łączą się w apelu o zawieszenie broni: "Obudziły nas odgłosy WYBUCHÓW I KRZYKÓW NAJBLIŻSZYCH"

W czwartkowy poranek cały świat zbudziły wieści o niesprowokowanym ataku Rosji na terytorium Ukrainy . Rosyjska armia przekroczyła granice w kilku obwodach, bombardując i ostrzeliwując stanowiska ukraińskich wojsk. Do mediów docierają pierwsze doniesienia o ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej . Mimo publicznych zapewnień Władimira Putina o pragnieniu chronienia Rosji przed zagrożeniem z Zachodu, nie ma żadnych wątpliwości, że właśnie jesteśmy świadkami brutalnej inwazji .

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się relacje ukraińskich gwiazd, które z pierwszej ręki doświadczają okrucieństwa putinowskiego reżimu. Były bokser i obecny mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzegł rodaków, aby pozostali w domach i znaleźli sobie schronienie. Zwyciężczyni Eurowizji Jamala zaapelowała do swych zagranicznych fanów o okazanie wsparcia jej ojczyźnie. Aktorka Ivanna Sakhno w mało cenzuralnych słowach dała natomiast znać, co sądzi o Putinie i jego rządach.

Sami przeczytajcie, co ukraińskie gwiazdy piszą o inwazji rosyjskiej armii na terytorium swojego kraju.

Andrij Schevchenko - piłkarz, zdobywca Złotej Piłki z 2004 roku

Ukraina to moja ojczyzna! Zawsze byłem dumny z moich ludzi i mojego kraju! Przeszliśmy przez wiele trudnych czasów, a przez ostatnie 30 lat uformowaliśmy się jako naród! Naród szczerych, pracowitych i kochających wolność obywateli! To nasz najważniejszy atut! Dziś jest dla nas wszystkich trudny czas. Ale musimy się zjednoczyć! W jedności zwyciężymy! Chwała Ukrainie!

Witalij Kliczko - bokser, mer Kijowa

Sofia Stuzhuk - influencerka, jedna z najpopularniejszych osób na ukraińskim Instagramie

Tanya Parfileva - modelka, influencerka

Jamala - piosenkarka, zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku

Svetlana Tarabarova - piosenkarka

Andrey Yarmolenko - piłkarz, kapitan ukraińskiej reprezentacji

Wzywam wszystkich Ukraińców do zjednoczenia się, do okazania wierności krajowi, do wsparcia naszej armii. Naszą siłą jest wolność, prawo wyboru, szacunek i wartości ludzkie. Naszym wyborem jest europejska Ukraina. Jesteśmy silnym narodem, jesteśmy na naszej ziemi, a prawda jest po naszej stronie!