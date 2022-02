Rusłana zabiera głos po rosyjskim ataku na Ukrainę: "Wszyscy będą działać, aby POWSTRZYMAĆ WOJNĘ"

Od rana do mediów napływają coraz to bardziej niepokojące wieści dotyczące dramatycznej sytuacji na Ukrainie. W nocy z 23 na 24 lutego wojska Władimira Putina zaatakowały ukraińskie miasta, w których od wczesnych godzin porannych wybrzmiewają alarmowe syreny. Przerażeni mieszkańcy wrzucają do sieci niepokojące nagrania z zawładniętych przez rosyjskich żołnierzy ulic .

Teraz najważniejsza jest wiedza na temat dokładnych działań lokalnej obrony. Zbieram teraz informacje, jak należy postępować i będę to tutaj publikować. Podczas Majdanu, kiedy miejsce miały niebezpieczne wydarzenia, to jedyne co nam pomogło, to skoordynowane działania, jasny podział obowiązków. Najważniejsze informacje, to te pozyskane z oficjalnych źródeł lub naocznych świadków. Należy zachować wewnętrzny spokój bez emocji i paniki - pisała.