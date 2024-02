Beata Tadla zdradza, jak schudła 18 KILOGRAMÓW! Wyeliminowała z diety kilka produktów

Beata Tadla schudła 18 kilogramów. Wiadomo, jak to zrobiła

Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam - mówiła Tadla.

Staram się żyć w zgodzie z własnym organizmem, ponieważ nie lubię siłowni i nie lubię joggingu, to wybieram takie aktywności, które sprawiają mi przyjemność, a do nich należy na pewno nordic walking, bo wtedy mogę słuchać audiobooków, albo podcastów, które uwielbiam. Pływanie, bo wtedy wyłączam się zupełnie ze świata i jest to taki rodzaj medytacji - wyjawiła, tym razem w rozmowie z "Jastrząb Post".