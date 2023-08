Beata Tyszkiewicz łamała męskie serca. Ze znanym aktorem połączył ją OGNISTY romans. Wiedzieliście?

marp 44 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Beata Tyszkiewicz romansowała z trzy dekady młodszym aktorem . Beata Tyszkiewicz i Karl Tessler — historia miłości. Ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy w 1992 roku podczas festiwalu filmowego w Egipcie. Ona, doświadczona przez los 54-letnia dama polskiego kina — oraz on, sporo młodszy Brytyjczyk, który z miejsca stracił głowę dla koleżanki po fachu. Wątpiono w ich uczucie, oni marzyli o wspólnym życiu.Romans między Beatą Tyszkiewicz i niespełna 24-letnim Karlem Tesslerem rozkwitł błyskawicznie. Różnica wieku przeszkadzała wszystkim, tylko nie im — dlatego postanowili zawalczyć o utrzymanie uczucia, które spadło na nich niczym grom z jasnego nieba.Odległość omal nie zakończyła ich relacji w krytycznym momencie... Dlatego młody mężczyzna, kierowany namiętnością, postanowił przenieść się do Warszawy. Swoje oddanie wobec ukochanej deklarował wówczas w wywiadach: "Ja w Warszawie czuję się najlepiej. Mam tu nauczyciela malarstwa. Piszę książkę o tematyce filozoficznej. Warszawa to jedno z bardziej inspirujących miejsc. No i tutaj jest Beata..." Związek z czasem rozpadł się. Jednak po latach Karl znów zjawił się w jej życiu, jako serdeczny przyjaciel oraz towarzysz niedoli. Gdy w 2017 roku Beata Tyszkiewicz podupadła na zdrowiu, on natychmiast przyleciał do niej z Londynu, aby dotrzymać towarzystwa. Ponoć do dziś utrzymują kontakt i wspierają się w trudnych chwilach...