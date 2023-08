Beata Tyszkiewicz zniknęła z mediów. Karolina Wajda ujawnia nowe informacje o stanie zdrowia mamy

NIEWYJAŚNIONE 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Poniedziałkowy wieczór, 7 czerwca 1999 r. Karolina Wajda wraca do domu w Głuchach. Była w Warszawie na zakupach. Bartłomiej Frykowski – operator filmowy, którego poznała na planie "Pana Tadeusza" i który od tamtej pory dość często bywa u niej w domu – otwiera jej automatyczną bramę wjazdową. Siedzi w salonie wraz z jej przyjaciółką Katarzyną, z którą ogląda film i pije wino. Wajda wchodzi do domu i rozpakowuje zakupy, a on niespokojnym tonem mówi coś o tym, że go nie rozumie i nie zauważa. Wajda przestaje słuchać Frykowskiego, wiedząc, że jest pod wpływem alkoholu. Idzie do kuchni. Ok. godz. 22:00 do dworku w Głuchach zostaje wezwana policja oraz wyszkowskie pogotowie. Frykowski jest ciężko ranny, jego stan jest krytyczny. Był w bardzo ciężkim stanie. Głęboka rana kłuta, praktycznie człowiek nie do uratowania, bo był w środku bardzo mocno poharatany. Zmarł nad ranem, 8 czerwca. Ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie przy ul. Oczki. Przyczyną zgonu zaś był wstrząs krwotoczny.