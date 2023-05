Oto wszyscy mężowie i partnerzy Beaty Tyszkiewicz: Wajda, Padlewski, Orzechowski. Jednego z nich wcale NIE KOCHAŁA (ZDJĘCIA)

Reżyser został drugim mężem Beaty Tyszkiewicz, ale jak sama aktorka przyznała, było to małżeństwo "na pocieszenie". Para rozwiodła się po sześciu latach.

Małżeństwo z Witkiem było przypadkowe i któregoś dnia po prostu doszłam do wniosku, że nic do niego nie czuję - powiedziała w wywiadzie do "Gali".