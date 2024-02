Beata Tyszkiewicz PRZERYWA MILCZENIE. Zdradziła, jak się czuje i gdzie przebywa

Iga 32 min. temu zgłoś do moderacji 17 14 Odpowiedz

I bardzo dobrze że nie ma słońca/ bo jak jest to zaraz mnie jakaś depresja łapie. Teraz jest idealnie wietrznie mroczno mgliście świeżo. Jejku 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ja lata nienawidzę , słońca upału ! Dla mnie może lato nie istnieć. Zawsze czekam na jesień zimę chociaż w tym roku było słabo bo było za ciepło w kistopadzie po 12 stopni! 😭😭😭uwielbiam mróz zimę świeżość . W życiu nie byłam w ciepłych krajach nie rozumiem jak można siedzieć na plaży i się smażyć coś okropnego. Tylko kraje skandynawskie Islandia 🇮🇸 Finlandia 🇫🇮 Norwegia 🇳🇴 Wyspy Owcze 🇫🇴 tam jest pięknie. Natura , klimat, mroczno jak w bajce….. ludzie co tak zachwalają lato nie mają wyobraźni. A jak mówię że kocham zimę lata nienawidzę to wielkie zdziwienie szok 😮