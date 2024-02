Iwona Pavlović przykro o relacjach z Beatą Tyszkiewicz: "Tęsknię, ale ona nie chce mieć kontaktu"

Iwona Pavlović komentuje decyzję Beaty Tyszkiewicz

Beata Tyszkiewicz w trakcie pracy zawodowej m.in. przy "Tańcu z Gwiazdami" spotykała się z Iwoną Pavlović . Wszystko jednak wskazuje na to, że panie wciąż darzą sie dużą sympatią i ogromnym szacunkiem. Pavlvoić na pytanie o 85-letnią gwiazdę kina wyznała, że bardzo za nią tęskni, jednak zaznaczyła, że nie jest "upoważniona" do tego, aby komentować jej decyzje.

Beatka nie chce się z nikim kontaktować, więc ja też nie mogę być upoważniona do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Nie chce mieć kontaktów i ma do tego prawo. Wiele osób ją namawiało i namawia, ale ona nie chce i musi tak zostać. Szkoda. Za Beatką bardzo tęsknie, ale to jest jej decyzja i myślę, że trzeba to uszanować - przyznała jurorka "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z serwisem "Show News".