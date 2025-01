Bella Hadid pochwaliła się, jak robi wygibasy na śniegu w skąpym bikini i kowbojkach. Zainspirujecie się?

Do tej pory bikini kojarzyło się głównie z upalnym latem nad wodą albo zagranicznymi wojażami w egzotyczne zakątki świata. Dziś natomiast coraz częściej znani i lubiani wskakują w skąpe stroje przy okazji sesji na śniegu, co budzi niekiedy skrajne emocje. Nie tak dawno sezon otwierała Sylwia Bomba .

Bella Hadid hasa na śniegu w bikini i kowbojkach. Ikona?

Teraz w jej ślady poszła Bella Hadid, która uznała, że zimowy krajobraz to doskonała okazja do kreatywnej sesji. Modelka wskoczyła więc w skąpe czerwone bikini, do którego dobrała jedynie kowbojki. Tak przygotowana przybierała zmyślne pozy na śniegu i z dumą prezentowała do aparatu wyrzeźbioną sylwetkę.