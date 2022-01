Odważna Kendall Jenner w WYJĄTKOWO skąpym bikini i futrzanych butach brodzi w śniegu (ZDJĘCIA)

Przez 20 sezonów show "Keeping Up with the Kardashians" u każdej z sióstr słynnego rodu zaszła wyraźna zmiana, zarówno ta fizyczna, jak i mentalna. Metamorfoza nie ominęła Kendall Jenner, która z najcichszej i najskromniejszej z rodzeństwa przeistoczyła się w najlepiej opłacaną modelkę roku i ikonę świata mody. Z wiekiem u Kenny nasiliła się też natura skandalistki i skłonność do ekshibicjonizmu.