Wyzwolona Kendall Jenner promuje nową kolekcję Jacquemus w "STROJU EWY" (ZDJĘCIA)

W ostatnim odcinku ostatniego sezonu programu Keeping Up With The Kardashians Kendall Jenner wywołała spory szum, gdy stwierdziła, że wpływowa rodzina wcale nie ułatwiła jej kariery w modelingu i - co za tym idzie - nie pomogła jej w staniu się najlepiej zarabiającą modelką na świecie. Żeby było zabawniej, 25-latka poszła o krok dalej i zapewniła, że jej "pochodzenie" tylko utrudniło jej drogę na szczyt.