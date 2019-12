Kendall Jenner jest najlepiej zarabiającą celebrytką na Instagramie! Przebiła nawet Kylie...

nauka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

ARGUMENT : jeśli była szalona w młodości to nie będzie w związku zdradzać i będzie szalała ze mną w łóżku RZECZYWISTOŚĆ: jeśli była szalona w młodości to będzie szalała za twoimi plecami a z tobą w łóżku będzie "nowo narodzoną dziewicą" i będzie ją "bolała głowa" Kiedy kobiecy okres wyszumienia mija, ona zaczyna tworzyć stabilny związek z mężczyzną. Dzieje się wtedy coś szalenie ciekawego: w jej świadomości zaciera się tamten "okres szumienia” – trochę tak, jakby w ogóle nie istniał. Bywa tak, że wobec tego swojego jedynego zachowuje się jak… dziewica. Mimo bujnej przeszłości seksualnej. Wydaje się wierzyć w to, że jest dziewicą – czasami mam wrażenie, że to nie jest udawane. Zachowuje się, jakby się wszystko działo po raz pierwszy w życiu. Tworzy z nim nowy świat, tamtej stary odchodzi w zapomnienie. prof. Lew-Starowicz