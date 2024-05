Ben Affleck majstrował przy twarzy? Ekspert zdradza, co mąż Jennifer Lopez miał sobie poprawić

Długo uważano, że inwazyjna medycyna estetyczna to domena głównie kobiet. Okazuje się jednak, że panowie również coraz chętniej decydują się na operacje plastyczne. Zabiegi nie zawsze przynoszą jednak pożądane efekty. O nadmierne ingerencje w urodę posądzany jest np. Zac Efron . Były gwiazdor Disneya zapewnia jednak, ze zmiany na jego twarzy to wynik nieszczęśliwego wypadku i uszkodzenia szczęki.

Ben Affleck pokazał wygładzoną twarz

W ostatnim czasie zagraniczna prasa spekuluje, jakoby na serię zabiegów zdecydował się również Ben Affleck. Sugestie te nasiliły się po tym, jak aktor wystąpił w programie Netfliksa "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady", w którym to wyglądał nieco inaczej niż dotychczas.