Ben Affleck spędził Święto Dziękczynienia z Jennifer Garner

Lopez to cyniczna, zakochana w sobie egoistyczna osoba.. poza tym sporo ma za uszami odnosnie konekcji z Diddym..oby za to odpowiedziala- bo to jest pelen kryminal! Garner to istny aniol, dziewczyna mila, wrazliwa i dobra.. onejrzyjcie sobie z nia Inside Jennifer Garner’s Farm-Style L.A. Home | Open Door | Architectural Digest... ona jest poprostu jak promyk radosci cala czas.. zyczliwa, serdeczna. Lopez to diwa, arogancka, pazerna. Osttanoo byla na wakacjach wwe Wloschech i robila sobie na lodzie zdjecia swojego tylka. Cala Ameryka sie z tego smiala, 50 letnia kobieta a mozg nastolatki rodem z Tik Toka... jak dobrze ze Ben sie opamietal.Ale dal popalic Garner niestety nim zrozumial , ktora kobieta jest pelna wartosci. Marzyl o tamtej skrycie, bo chcial czego wow.. teraz zrozumial gdzie jest glebia i dobro!