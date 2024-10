Ben Affleck z nietęgą miną maszeruje po kawkę na wynos w towarzystwie asystentki. Ostatnie wypowiedzi J.Lo go zabolały?

Po tym, jak sensacyjne wieści o rozstaniu obiegły kolorową prasę, Affleck i Lopez starali się udowodnić, że sfinalizowali swój związek z przyjaznej atmosferze. Do sieci trafiły ich wspólne fotki, wykonane tuż przed spotkaniem, na którym niegdysiejsi zakochani mieli dogadać szczegóły rozwodu. Niedługo później wykonawczyni hitu "Jenny From The Block" udzieliła jednak wywiadu, w którym po raz pierwszy opowiedziała o tym, co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jak sama podkreśliła, był to dla niej "prawdopodobnie najtrudniejszy okres życiu".