Ben Affleck ZNÓW spotkał się z Jennifer Garner, a paparazzi uchwycili ich WSPÓLNE chwile (ZDJĘCIA)

Ben Affleck i Jennifer Garner przez długie lata uchodzili za wzór idealnego hollywoodzkiego małżeństwa. Fani gwiazdorskiej pary nie kryli zdziwienia, gdy na jaw wyszły liczne zdrady gwiazdora i jego pogłębiająca się choroba alkoholowa. Efektem poważnego kryzysu w małżeństwie i problemów, z którymi zmagał się aktor był głośno komentowany rozwód . Kilka lat później mediami wstrząsnął wielki powrót Afflecka do swojej miłości sprzed dwóch dekad, czyli Jennifer Lopez . Zakochani regularnie pojawiają się na językach internautów, gdyż ich związek zdaje się być nieco wybuchowy.

Nie minęło kilka tygodni od ostatnich wspólnych kadrów, a Affleck i Garner znów znaleźli się pod ostrzałem paparazzi. Tym razem aktorzy widziani byli w okolicy szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Według zagranicznej prasy, byli małżonkowie mieli uczestniczyć w imprezie halloweenowej pociech. Zdjęcia, które trafiły do sieci ukazują Bena i Jennifer w świetnych nastrojach. 51-latek nie omieszkał się dotknąć ramienia niegdysiejszej ukochanej, gdy opowiadał jej anegdotę. Na jednej z fotografii widać natomiast, że Affleck prawie znów doprowadził do stłuczki podczas parkowania. Niemal identyczna sytuacja miała miejsce w lutym tego roku.