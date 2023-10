Naturalna Jennifer Lopez pozdrawia paparazzi w towarzystwie Bena Afflecka, pokazując ŚRODKOWY PALEC. Miło? (ZDJĘCIA)

Sylwiś 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ja rozumiem,że była zła ,że paparazzi robią jej fotkę z ukrycia, ale kurczę, takie jest życie ludzi na świeczniku!!! Sama tego chciała, sławy, pieniędzy, rozpoznawalności! Wygrzebała się z biedy. Ja nie bronię paparazzi, ale oni niestety tacy są, co poradzić 😏 jeśli wie ,że może zostać sfotografowana to niech się umaluje, a jak nie chce się malować to niech udaje ,że ich nie widzi,albo niech pomacha do nich i się uśmiechnie😉rozładowałaby napięcie i pokazałaby ,że ma dystans do siebie i jest fajną, uroczą babką. Na pewno lepiej by to zostało odebrane ,niż ten wulgarny palec! Widać,że zadowolona i pewna siebie jest tylko wtedy, gdy się odstawi i masę filtrów nałoży😂no pewność siebie ,że hej!😏