Jennifer Lopez i Ben Affleck PONOWNIE sprzeczają się w aucie. Wokalistka nie ukrywała niezadowolenia (ZDJĘCIA)

W USA klasie średniej żyje się lżej niż w Polsce. Pracuję w biedrze, zarabiam dziewięć klocków na rękę co miesiąc - z tego muszę opłacić czynsz za mieszkanie po babci (Warszawa, 2000 zł, wliczając w to prąd i media), samochód (1000 zł), dziewczynę (kino, teatr, restauracje, kwiaty, czekoladki - 3000 zł), fundusz wakacyjny (tygodniowy all inclusive z dziewczyną w tropikach: 1000 zł miesięcznie, 120000 w skali roku), zajęcia sportowe i kursy (250 zł), ubrania (250 zł). Zostaje mi 1500 zł na jedzenie (nie licząc tego, co jem w restauracjach z dziewczyną), czyli koło 50 zł dziennie. Trochę mało. To znaczy, budżet się spina, ale ledwie - gdybym zachorował albo gdyby samochód miał jakąś poważną awarię, to już miałbym duży problem. Mogę liczyć na rodziców - czasem dorzucą mi do wakacji, jeśli dziewczyna chce posiedzieć na Bali dodatkowy tydzień, czasem kupią mi jakiś ciuch, za kilka lat poproszę ich o nowe auto (tzn. nowe dla mnie, nie w ogóle - wystarczy, że dadzą mi jedno ze swoich używanych, bo nie mam funduszu na wymianę samochodu). Niestety, w Polsce zarobki są nieproporcjonalne do cen i zmuszają człowieka do balansowania na granicy prawidłowego funkcjonowania. Przeciętna pensja pozwala normalnie żyć do czasu, aż nie wydarzy się coś nieprzewidzianego. Brakuje amortyzacji, bezpieczeństwa finansowego, stabilizacji. Liczę, że kiedyś to się zmieni. Tylko która partia będzie w stanie zagwarantować nam lepszy byt. Obawiam się, że żadna.