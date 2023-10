54-letnia Jennifer Lopez pozuje w bieliźnie i eksponuje WYRZEŹBIONY brzuch. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Aż ciężko uwierzyć, że Jennifer Lopez niedawno świętowała 54. urodziny. Artystka konsekwentnie walczy o utrzymanie statusu ikony mody i jak na prawdziwą gwiazdę przystało, J.Lo regularnie bryluję w kreacjach od najlepszych projektantów. Raz zachwyci, innym razem wywoła kontrowersje. Zdecydowanie wie, co zrobić, by było o niej głośno.

54-letnia ikona show-biznesu zaskoczyła swoich fanów, ponieważ jakiś czas temu nawiązała współpracę ze znaną marką bieliźnianą. Jennifer Lopez jest autorką kapsułowej kolekcji, która została zatytułowana "This is Me… Now". Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do tytułu nadchodzącego albumu artystki.