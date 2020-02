Bartosz Bielenia prezentuje słowiański przykuc i odbiera nagrodę na Berlinale 2020 (FOTO)

Za sprawą "Bożego Ciała" Janowi Komasie udało się podbić nie tylko serca widzów, lecz również krytyków. Produkcja została nominowana do szeregu prestiżowych nagród, w tym również Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Chociaż ostatecznie polskiemu filmowi nie udało się zdobyć statuetki, jego ekipie nie przeszkodziło to w zbiorowym świętowaniu kolejnego sukcesu polskiego kina.

Grzesznik i święty. Diabeł i anioł. Jeśli wątpisz, że przeciwieństwa mogą się spotkać u jednego człowieka, przemyśl to jeszcze raz. Bo Bartosz Bielenia sprawi, że w to uwierzysz. Z nieskończonymi zdolnościami kroczy szaleńczymi ścieżkami rozpaczy i odkupienia. Dzięki hipnotyzującej obecności sprawia, że chcesz się do niego przyłączyć. W tym samym czasie na swoich ramionach dźwiga cały film. Czy da się opisać jego talent? To niemożliwe. Nazwijmy to magią - tak brzmiało uzasadnienie decyzji jury.