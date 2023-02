Berlinale 2023. Joanna Kulig bryluje na ściance w stylizacji za ponad 84 TYSIĄCE i przytula się z Anne Hathaway (ZDJĘCIA)

Rola w nominowanej do Oscara "Zimnej Wojnie" bez wątpienia otworzyła Joannie Kulig drzwi do międzynarodowej kariery. Aktorka miała już co prawda na koncie wiele docenionych przez krytyków występów, dzięki produkcji w reżyserii Pawła Pawlikowskiego jej talentem zainteresowało się jednak Hollywood. W ostatnich latach Kulig zagrała na przykład w serialu Damiena Chazelle "The Eddy", w 2021 roku dołączyła zaś od obsady komedii romantycznej "She Came To Me" w reżyserii Rebecci Miller. Oprócz Polki w produkcji wystąpiła cała plejada znanych nazwisk, w tym Anne Hathaway, Marisa Tomei czy znany z "Gry o tron" Peter Dinklage.