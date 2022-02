Bestsellery Empiku 2021. Mata z LIŚCIEM MARIHUANY na klacie mówi o zatrzymaniu i apeluje o DEPENALIZACJĘ NARKOTYKU: "Cała Polska jest w nim zakochana"

DLACZEGO 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dlaczego większość celebrytów ciągle gada o tym co im się należy, co to oni chcą, lubią i co będą mieć, ciągle się uzewnętrzniają jakby obchodziło to kogoś jeszcze poza ich rodzicami. Dlaczego ludzie zapomnieli o tym, że dużo ważniejsze niż to, co świat ma im do zaoferowania, jest to CO ONI MOGĄ DAĆ ŚWIATU. Jaka jest przydatność społeczna takich dzieciaczków, a jaka jest skala ich szkodliwości?! Artysta? Dobry żarcik. Słowo "artysta" traci na znaczeniu tak samo jak słowa "tolerancja" "feminizm" czy "sprawiedliwość". No po prostu...dramat.