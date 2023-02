Beyonce spóźniła się na Grammy 2023 i nie odebrała jednej nagrody, po czym zachwyciła trzema stylizacjami (ZDJĘCIA)

Gala rozdania nagród Grammy , traktowana jest jako największe święto muzyki, które co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. W nocy z niedzieli na poniedziałek po raz 65. uhonorowano artystów, którzy zachwycili swoją twórczością w 2022 roku. Choć najważniejszą nagrodę wieczoru zgarnął Harry Styles, to tak naprawdę Beyonce jest największą wygraną na Grammy 2023.

Grammy 2023. Beyonce bez najważniejszej statuetki, ale z rekordem wszech czasów

Rok temu, zdobywając 28. złoty gramofon, Beyonce została oficjalnie najczęściej nagradzaną kobietą w historii Grammy. Aby pobić ogólny rekord, do jej imponującej kolekcji musiały trafić jeszcze cztery statuetki... i tak właśnie się stało! Z 32. nagrodami Grammy, Beyonce pobiła wynik węgiersko-brytyjskiego dyrygenta Georga Soltiego. Artystka zwyciężyła w kategoriach: najlepsze nagranie dance/elektroniczne ("Break My Soul", najlepszy album dance/elektroniczny ("Renaissance"), najlepszą piosenkę R&B ("Cuff It") oraz najlepszy tradycyjny występ R&B ("Plastic Off the Sofa").