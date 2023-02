Grammy 2023 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców! Wśród laureatów Harry Styles, Adele i Lizzo. Beyonce pobiła rekord

Nagrody Grammy od lat traktuje się jako muzyczny odpowiednik Oscarów, a słynne złote gramofony uchodzą za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży. W nocy z niedzieli na poniedziałek do Los Angeles zjechały tabuny prominentnych postaci, spośród których część wróciła do domów właśnie ze statuetką. Tegoroczną galę ponownie prowadził Trevor Noah.

Grammy 2023 - wyniki. Wśród laureatów Beyonce, Adele i Harry Styles

W tym roku podczas gali Grammy nie brakowało znanych osobistości. Na scenie zaprezentowali się m.in. Lizzo, Harry Styles czy Sam Smith i Kim Petras, którzy potem zostali zresztą uhonorowani gramofonami w poszczególnych kategoriach. Największe szanse na wyróżnienie mieli Beyonce, Kendrick Lamar, Adele i Brandi Carlile, którzy zdobyli odpowiednio 9, 8 i po 7 nominacji.

Wśród tegorocznych wygranych nie brakowało niespodzianek. Nagraniem roku ostatnich miesięcy uznano "About Damn Time" Lizzo, piosenką roku obwołano "Just Like That" Bonnie Raitt, a statuetka za album roku powędrowała do Harry'ego Stylesa. Niegdysiejszy gwiazdor One Direction zyskał też nagrodę za najlepszy album wokalny pop. Wśród wyróżnionych znaleźli się też Taylor Swift, Ozzy Osbourne i Samara Joy.

Dla Beyonce była to niezwykle udana noc nie tylko ze względu na kolejne sukcesy. Po tegorocznych wygranych pobiła bowiem rekord i z 32 statuetkami na koncie wyszła na prowadzenie jako najbardziej nagrodzona osoba w historii muzycznej gali. Wcześniejszym rekordzistą był węgierski dyrygent i pianista Georg Solti.

Zobaczcie, jak prezentuje się tegoroczna lista laureatów. Zasłużone wygrane?

Nagranie roku: ABBA - "Don’t Shut Me Down" Adele - "Easy on Me" Beyoncé - "Break My Soul" Brandi Carlile Featuring Lucius - "You and Me on the Rock" Doja Cat - "Woman"Harry Styles - "As It Was"Kendrick Lamar - "The Heart Part 5" Lizzo - "About Damn Time" Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous" Steve Lacy - "Bad Habit"

Piosenka roku: Adele - "Easy on Me" Beyoncé - "Break My Soul" Bonnie Raitt - "Just Like That" DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did" Gayle - "ABCDEFU" Harry Styles - "As It Was" Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"Lizzo - "About Damn Time" Steve Lacy - "Bad Habit" Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Album roku: ABBA - "Voyage" Adele - "30" Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti" Beyoncé - "Renaissance" Brandi Carlile - "In These Silent Days" Coldplay - "Music of the Spheres" Harry Styles - "Harry’s House" Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers" Lizzo - "Special" Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Najlepszy teledysk: Adele - "Easy On Me" BTS - "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" Doja Cat - "Woman" Kendrick Lamar - "The Heart Part 5" Harry Styles - "As It Was" Taylor Swift - "All Too Well: The Short Film"

Najlepszy album wokalny pop: ABBA - "Voyage" Adele - "30" Coldplay - "Music of the Spheres" Harry Styles - "Harry’s House" Lizzo - "Special"

Najlepszy album - rap: DJ Khaled - "God Did" Future - "I Never Liked You" Jack Harlow - "Come Home the Kids Miss You" Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers" Pusha T - "It’s Almost Dry"

Najlepszy album - rock: The Black Keys - "Dropout Boogie" Elvis Costello & The Imposters - "The Boy Named If" Idles - "Crawler" Machine Gun Kelly - "Mainstream Sellout" Ozzy Osbourne - "Patient Number 9" Spoon - "Lucifer on the Sofa"

Najlepsze wykonanie solowej piosenki pop: Adele - "Easy On Me" Bad Bunny - "Moscow Mule" Doja Cat - "Woman" Steve Lacy - "Bad Habit" Lizzo - "About Damn Time" Harry Styles - "As It Was"

Najlepsze wykonanie piosenki pop w duecie lub grupie: ABBA - "Don't Shut Me Down" Camila Cabello featuring Ed Sheeran - "Bam Bam" Coldplay & BTS - "My Universe" Post Malone & Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)" Sam Smith & Kim Petras - "Unholy"

Najlepsze nagranie dance/electro: Beyoncé - "Break My Soul" Bonobo - "Rosewood" David Guetta & Bebe Rexha - "I’m Good (Blue)" Diplo & Miguel - "Don’t Forget My Love" Kaytranada Featuring H.E.R. - "Intimidated" Rüfüs Du Sol - "On My Knees"

Najlepszy nowy artysta: Anitta Domi & JD Beck Latto Måneskin Molly Tuttle Muni Long Omar Apollo Samara Joy Tobe Nwigwe Wet Leg

