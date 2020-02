Beyonce ZAKAZAŁA robienia jej zdjęć podczas ostatniego pożegnania Kobe Bryanta

Jedna z występujących tego wieczora diw miała jednak nieco większe wymagania od pozostałych koleżanek. Chodzi, rzecz jasna, o Beyonce, która znana jest z obsesyjnego kontrolowania swego publicznego wizerunku. W przeciwieństwie do reszty artystek małżonka Jaya-Z miała zażądać, aby w trakcie jej występu nie zrobiono ani jednego zdjęcia , co pokrzyżowało szyki przybyłych na miejsce największych agencji fotograficznych w show biznesie.

To obraźliwe dla rodziny Kobe i jego fanów. Beyonce ma paranoję na punkcie swojego wizerunku . Zazwyczaj pozwala, aby tylko wyselekcjonowane przez nią zdjęcia były publikowane. Ani jeden fotograf na wydarzeniu nie był w stanie zrobić jej zdjęcia. Serio? Nawet na ostatnim pożegnaniu? Nawet rodzina Michaela Jacksona czegoś takiego nie zażądała - donosi informator portalu Page Six.

Pracownik Staples Center został oddelegowany, aby upewnić się, że ani jeden aparat nie jest wycelowany na scenę. Fotografowie nie mogli w to uwierzyć. Zdecydowanie nie pomaga to wizerunkowi Beyonce, tylko go krzywdzi. Sprawia, że wygląda jak diwa. Ten wieczór nie należał do niej. Jedynymi "zdjęciami" Beyonce, jakie trafiły do prasy były zrzuty ekranu z relacji wideo. Żaden inny artysta czegoś takiego nie zażądał, ani Christina Aguilera, ani Alicia Keys - informuje źródło tabloidu.