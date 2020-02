Ostatnie pożegnanie Kobe Bryanta. Wzruszające słowa żony: "Mieliśmy nadzieję, że zestarzejemy się razem jak w filmie"

Ghjikl 1 godz. temu zgłoś do moderacji 100 34 Odpowiedz

Ta a z miłości do niej ją zdradził a może zdradzał. I ten gwałt na pracownicy hotelu to też pewnie z miłości. Może był świetnym koszykarze ale za to mu płacili miliony. Wspaniały człowiek nie.