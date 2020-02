Pogrzeb Kobe Bryanta JUŻ SIĘ ODBYŁ. "Rodzina chciała małej uroczystości, by móc w spokoju opłakiwać stratę"

Wieść zza oceanu wstrząsnęła opinią publiczną, a setki celebrytów z całego świata wyraziło w sieci żal i smutek z powodu tego, co się stało.

Vanessa i cała rodzina Bryantów chciała małej, prywatnej uroczystości, by móc w spokoju opłakiwać stratę. Było to ekstremalnie trudne dla wszystkich, bo nie da się pogodzić ze stratą dwóch tak pięknych dusz - zdradza informator The Sun.