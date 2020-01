Gwiazdy żegnają Kobe Bryanta

KobeIsntHero 28 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie to tacy hipokryci. Placza and Kim's total mialem odbijac pilke. Nazywaja bohaterem. Zapominaja za to o jego nastoletniej ofierze. Dla przypomnienia w 2003 roku brutalnie zgwałcił 19-letnia pracownice hotelu. Zgwalcil ja brutalnie od tylu duszac przy tym. Dziewczyna miala rozerwana pochwe i siniaki na szyi. Na jej ciele znaleziono jego sperme a na jego ubraniu jej krew, krew z ran które jej zadał, nie menstruacyjna. Dziewczyna zglosila to na policję, wiec on podal do wiadomosci publicznej jej imie i nazwisko przez co jego psychofani grozili jak śmiercią i wyzywali od najgorszych. Dziewczyna byla tak przerażona ze wycofała oskarżenia. To bylo praktycznie jeszcze dziecko. Wiec kiedy tak placzecie nad nim, pamiętajcie o tej biednej skrzywdzonej dziewczynie.