Bezdomna Loni Willison wozi dobytek ulicami Hollywood (ZDJĘCIA)

Żyje tak już od długiego czasu i wygląda na szczęśliwą. Czego chcieć więcej, jest naprawdę wolna. Mało kto jest na tyle odważny by tak żyć i cieszyć się z małych rzeczy. A gdy kiedyś zdecyduje, że potrzebuje pomocy, to z pewnością ktoś jej pomoże, ale to będzie tylko jej decyzja. Chociaż nie sądzę, że będzie chciała pomocy od kogokolwiek z tej toksycznej branży celebryckiej. Widocznie uważa, że lepiej być bezdomną, ale wolną ćpunką, niż bogatą, zniewoloną ćpunką. Bo sorry, ale wszyscy wiemy jak wygląda showbiznes.