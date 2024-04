Beztroska Taylor Swift SZALEJE na Coachelli z ukochanym wśród festiwalowiczów. Fani w szoku: "Nagle nie boi się TŁUMU?" (WIDEO)

Zola 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co mam zrobić, jeśli od dziecka marzę o karierze piosenkarki, ale mam niską tolerancję na spotkania z ludźmi? Czuję, że jeśli w jakiś sposób się nie wybiję, to będę to rozpamiętywać do końca życia. Jednocześnie naprawdę nie chcę nikomu się pokazywać. Brzmi jak majaki gorączkowe, ale tak jest. Uściślę - umiem śpiewać.