Taylor Swift BARASZKUJE z barczystym ukochanym na bahamskiej plaży. Para jak z obrazka? (ZDJĘCIA)

Na tych fotkach to ona inicjuje, a widziała pewnie, że będą fotki. Nie wiem, czy wytrzymają ze sobą. Z Joe pandemia, skandal po Kim i 6? lat i jej fanki go hejtują, a ona przyzwala i na tym promuje album. Travis miał parcie na szkło, reality tv, podcast, ale teraz u szczytu sławy i związany lub uwiązany z Taylor. Początek bajka, a teraz realia i 24h na dobę ze sobą ileś miesięcy. Taylor, która nawet jak zakochana to - jak przystało na to, że została miliarderką - bardzo kontroluje wizerunek, z czego jest znana. Jak mu zrobią fotkę z kumplami - co jest zdrowe - to już będą plotki mediów. Taylor świetnie gra i ofiarę i sprawcę - niby przyznaje się do bycia anti-hero, ale i tak ma całą sympatię fanek.