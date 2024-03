Fani MARTWIĄ SIĘ o Taylor Swift. Niepokojące nagranie gwiazdy z koncertu krąży po sieci. "Walczy o życie"

Miko 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Wtf laska zakaszlała dwa razy a tu nagłówki o walce o życie . Ten świat schodzi na psy, PUDLU zapraszamy do hospicjum żebyście wbili sobie do tych pustych łbów co to walka o życie .