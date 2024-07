Bianca Censori epatuje wylewającym się z mikrostanika biustem podczas lunchu z Kanye Westem. Przegięła? (ZDJĘCIA)

Kanye West ma to do siebie, że każdą swoją partnerką traktuje jak manekin do strojenia w ultramodne - przynajmniej w jego mniemaniu - ciuszki. Przez prawie dekadę funkcję tę pełniła Kim Kardashian, która w imię miłości kompletnie zmieniła swoją estetykę. Gdy rolę tę przejęła Bianca Censori, raper wziął sobie za punkt honoru, by wyselekcjonowanymi przez siebie dla małżonki kusymi strojami prowokować społeczeństwo i przekraczać granice.