"Big Boy" z "Gogglebox" wspomina początki związku z ukochaną: "Myślałem, że to jest taka głupia, pusta, stereotypowa blondynka"

Mateusz Borkowski, szerzej znany jako "Big Boy", zdobył rozpoznawalność jako jeden bohaterów "Gogglebox. Przed telewizorem". W ostatnich latach media rozpisywały się jednak o mężczyźnie głównie w kontekście jego spektakularnej metamorfozy. Borkowski w trzy lata schudł bowiem aż 170 kilogramów, dzięki zmianie nawyków oraz operacji zmniejszenia żołądka. Dziś "Big Boy" chętnie chwali się odmienionym wyglądem w mediach społecznościowych, okazjonalnie opowiada także o swojej imponującej przemianie.

Choć Mateusz Borkowski dość chętnie dokumentuje swoją codzienność na Instagramie, jednocześnie unika dzielenia się ze światem szczegółami życia uczuciowego. W 2019 roku "Big Boy" rozstał się z niejaką Sandrą, okazuje się jednak, że w jego życiu pojawiła się już nowa kobieta. Kilka tygodni temu Borkowski w rozmowie z "Party" opowiedział nieco o wybrance serca. Celebryta zdradził wówczas, że z ukochaną znają się już od kilku lat, jednak związek tworzą dopiero od roku. Jak również wyznał, wiele łączy go z nową dziewczyną, która jest ponoć "takim samym świrem jak on".

Ostatnio "Big Boy" po raz kolejny otworzył się na temat swojej lubej, tym razem w rozmowie z reporterem Plotka. W wywiadzie celebryta powrócił pamięcią do początku związku z ukochaną. Okazuje się, że po kilku latach znajomości para zapałała do siebie głębszym uczuciem dzięki pewnemu internetowemu filmikowi, który sam Borkowski określił mianem "grubej patologii". Gwiazdor "Gogglebox" zdradził również imię wybranki.

Znaliśmy się już z Kingą długo. Pewnego dnia ja do jej koleżanki, nie do niej, mówię: widziałaś taki i tak filmik? Film z pogranicza czeluści internetu, kategoria gruba patologia. Ta jej koleżanka powiedziała: nie, ja nawet tej osoby nie znam. Wtedy moja Kinga się uśmiechnęła, zrobiła się lekko czerwona i ja mówię do niej tak: a ty znasz tego gościa? A ona mówi: tak, codziennie go oglądam - wspominał.

"Big Boy" w rozmowie z serwisem zapewnił, że wraz z ukochaną tworzą wyjątkowo zgrany duet i już od roku cieszą się miłosną sielanką. Co ciekawe jednak, choć przed nawiązaniem romantycznej relacji zakochani znali się od kilku lat, nie mieli o sobie najlepszego zdania. Jak wyznał Borkowski, postrzegał obecną partnerkę w kategorii stereotypowej blondynki, kobieta widziała w nim zaś niezbyt rezolutnego celebrytę z telewizji.

Myślałem, że to jest taka głupia, pusta, stereotypowa blondynka. Ona mi później powiedziała, że miała mnie za typowego tępaka, chama z telewizji. Myliliśmy się na swój temat, ale jak się poznaliśmy, no to już tworzymy bardzo zgraną parę od roku i jest nam dobrze ze sobą - zapewnił w rozmowie z Plotkiem.

Wygląda na to, że związek "Big Boya" z ukochaną wręcz rozkwita. Podczas wywiadu z reporterem serwisu celebryta zapewnił, że partnerka "będzie jego żoną na sto procent", podkreślił jednak, że nie wie dokładnie, kiedy staną na ślubnym kobiercu, gdyż obecnie nie jest im to do niczego potrzebne.

