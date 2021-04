Odmieniony Big Boy dostaje pikantne wiadomości od fanek: "Napisała mi, żebym wysłał jej SWOJĄ BIELIZNĘ!"

qwerty 22 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Czy kogoś jeszcze śmieszą komentarze ludzi z googlebox? Może na początku faktycznie to było coś nowego, śmiesznego, ale teraz? Większość po prostu mówi to, co widzi na ekranie: "O, ona teraz do niego przyjdzie", "ty patrz, jak on wygląda", "zobacz, teraz sobie porozmawiają" i inne takie. Dzieci z podstawówki miałyby bardziej błyskotliwe komentarze. Do tego typu programu potrzebne są osoby inteligentne, a nie losowo wybrane dziunie ze sztucznymi rzęsami, jakieś zaniedbane gospodynie domowe i grubasy, które schudły. Sorry, ten program to dno. Daliby do niego kabareciarzy, nawet tych początkujących, nieznanych, to na pewno byłoby śmiesznie - a chyba takie jest założenie?