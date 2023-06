Bill Cosby ponownie oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym. 9 kobiet złożyło pozew

Laura 37 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Jak był młody był przystojny, miał karierę, wydał płytę, miał kontakty w branży, był człowiekiem sukcesu.spokojnie mógłby mieć prawie każdą kobietę dobrowolnie a i tak wolał je wykorzystywać przy pomocy tabletki gwałtu. Dowód na to, że w gwałcie nie chodzi o rozładowanie napięcia seksualnego ale o pokazanie dominacji, karanie się tym że ofiara nie może się bronić i że to właśnie wbrew jej woli. On wydał nawet autobiografię gdzie opisał jak jako nastolatek będąc na randce z dziewczynami zabierał je samochodem w jakieś odludne miejsca i blokował klamki bo go to karało że dziewczyna się boi i nie może uciec. To siedzi głęboko w jego psychice.