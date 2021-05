Bill Gates od dłuższego czasu przeczuwał rozwód z Melindą? "Powiedział, że jego małżeństwo jest POZBAWIONE MIŁOŚCI"

ech 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie wiem, jak skomentować te wypociny. Może to takie nienowoczesne i dlatego dla redaktora pudelka szokujące, ale po dwudziestu szczęśliwych latach nie przychodzi zły dzień, gdy małżonkowie stwierdzają "no to teraz się rozwiedźmy". Nie układało się od dłuższego czasu, więc od paru lat oboje planowali/przeczuwali i dla nikogo nie było to zaskoczenie.