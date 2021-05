Ujawniono szczegóły rozwodu Billa i Melindy Gatesów. Para miliarderów NIE PODPISAŁA INTERCYZY

Sally 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zastanawia mnie sens małżeństw... czy nie bierzemy ślubu tylko po to, żeby się rozmnażać? Czy instnieje małżeństwo, które po 20 latach bycia razem nadal się kocha? Obserwuje małżeństwa, czasami podpytuje jak to jest po tylu latach. Niestety odpowiedzi nigdy nie są fajne... przyzwyczajenie albo bo kredyt, a bo dzieci. Hmm, czyli ja teraz kocham swojego faceta ale decydując się na życie z nim/ślub zgadzam się jednocześnie na to, ze kiedyś to uczucie minie i będziemy żyć jak brat z siostra. Dlaczego kobiety tak marzą o ślubie? Mnie to przeraża... do tego dzieci..są słodkie póki małe, a później? Wiek dojrzewania, stajesz się ich wrogiem, określają Cie przy znajomych „moja stara”, później dorastają, odchodzą. Ilu znajomych mam co nie potrafią ze swoimi rodzicami wytrzymać dłużej niż 3 dni. Czy to nie straszne? A ty poświęcasz mu całe życie... nie wiem co myśleć o rodzinie, czy to rzeczywiście taka super sprawa. Przeraża mnie to, chyba za mocno analizuje.