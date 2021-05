Billboard Music Awards: Pink SZYBUJE NAD SCENĄ z 9-letnią córką Willow (ZDJĘCIA)

Pink wielokrotnie zachwycała publiczność swoimi występami na żywo, które zdawały się zaprzeczać grawitacji. Gwiazda przez lata trenowała gimnastykę artystyczną, a swoje umiejętności wykorzystuje do teraz, wykonując skomplikowane akrobacje na linach lub szarfach . Gwiazda prezentowała już "podniebne sztuczki" na rozdaniu nagród Grammy, podczas American Music Awards oraz w trakcie trasy koncertowej.

Okazuje się, że artystka zaraziła swoją pasją 9-letnią córkę Willow Sage Hart. Dziewczynka wystąpiła wraz z mamą na Billboard Music Awards, na której Pink została uhonorowana Icon Award. Willow dołączyła do mamy na scenie i wykonała wraz z nią utwór Cover Me in Sunshine. Mama i córka śpiewały wzruszającą balladę, jednocześnie wykonując skomplikowane akrobacje. 9-latka wydawała się być zachwycona występem, a uśmiech niemal nie schodził jej z twarzy. Gdy piosenka dobiegła końca, Willow i Pink przytuliły się i przybiły sobie piątkę.