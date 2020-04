Pink szczerze o zmaganiach z koronawirusem: "Wiele nocy przepłakałam. Nigdy w życiu nie modliłam się więcej"

gosc 2 godz. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Do ludzi, którzy piszą, że COVID jak grypa. NIE. Przy grypie nie dusisz się i nie łapiesz każdego oddechu. Reszta objawów podobna, ale często silniejsza niż przy grypie, bo nasz organizm ma z czymś takim styczność pierwszy raz. Co do grypy, miałam, prawdziwą (nie taką oszukaną, niektórzy przeziębienie nazywają grypą) i wspominam bardzo źle, leżałam jak zwłoki na łóżku, jakby mi ktoś władzę nad ciałem odebrał, nawet mówić ciężko. Miesiąc wyjęty z życiorysu razem z wracaniem "do siebie" a uważam, że jestem dość odporna. Najodważniej i najlżej o koronawirusie mówią ci, co "umierają" przy 38 i lekkim kaszlu, obyscie się nie przekonali jak to fajnie chorować, na płuca