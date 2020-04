Pink zmagała się z KORONAWIRUSEM! "Brak testów to parodia i porażka naszego rządu"

Maz 4 godz. temu zgłoś do moderacji 25 12 Odpowiedz

Tylu ludziom przyjdzie umrzec dlatego, ze premier stwierdzil, ze "jestesmy przygotowani" i nie potrzebujemy stanac do wspolnego zamowienia z innymi europejskimi krajami. Dzis dalej twierdzi, ze "cieszy go, ze inne kraje ida w nasze slady", ze "biora z nas przyklad" i wprowadzaja tarcze antykryzysowe... ale to do nich przylatuja transporty z zamowionymi milionami ton(!!!) potrzebnego sprzetu i srodkow ochrony osobistej. W Polsce ministerstwo zdrowia przekazuje po 5 (piec!!!) maseczek na jednostke - wow, to jesli jest wiecej pielegniarek to moga sobie pociac chyba... I to w Niemczech i Francji przedsiebiorcy dostana sensowne wsparcie, zeby jak najszybciej wrocili do zarabiania, bo tylko wtedy panstwo dostanie od nich kase - podatek!