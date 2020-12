Billie Eilish odpowiada na uwagi o przybraniu na wadze: "TAK WŁAŚNIE WYGLĄDAM!"

Eris 16 min. temu zgłoś do moderacji 70 9 Odpowiedz

To poniekąd wyjaśnia dlaczego zawsze tak mocno zakrywała się luźnymi ubraniami. Ludzie mówili że to jej STYL, a teraz widać o co chodziło. No cóż, w USA to standard. Tam już nastolatki tyją na potęgę. Porównajcie nastolatki (czy w ogóle kobiety) w USA, a te Rosyjskie. Dosłownie przepaść. Oczywiście i w Ameryce wiele z nich dba o swój wygląd i odpowiednią wagę, ale coraz więcej nie ma na to ochoty, czyli lubi sobie dobrze zjeść. Żeby tylko polskie dziewczyny nie szły w tą stronę.