Billie Eilish wyznaje, że zaczęła oglądać pornografię w wieku 11 lat: "To mi ZNISZCZYŁO PSYCHIKĘ"

Dojrzały sposób zachowania sprawia, że Billie często zapraszana jest do udzielania wywiadów, w których poruszane są tematy powszechnie uważane za kontrowersyjne. Niedawno gościła w programie "The Howard Stern Show", a w nim wyraziła swoją opinię dotyczącą ogólnodostępnej pornografii w internecie.

Jako kobieta uważam, że pornografia to hańba. Kiedyś oglądałam jej bardzo dużo, zaczęłam w wieku 11 lat. Myślę, że to naprawdę zniszczyło moją psychikę i jestem załamana tym, że byłam narażona na tyle pornografii - wyznała szczerze podczas rozmowy.

Doszło do takiego momentu, w którym nie mogłam oglądać nic, co nie było pełne przemocy. Byłam dziewicą, nigdy nic nie robiłam, więc to doprowadziło do problemów. Przez pierwsze kilka razy, kiedy uprawiałam seks, nie odmawiałam rzeczy, które nie były dobre. Myślałam, że ma mi się to podobać - wspominała.