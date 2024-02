Billy Ray Cyrus opublikował na Instagramie zdjęcie z dużo MŁODSZĄ żoną. Miley Cyrus nie będzie zadowolona? (FOTO)

Karla 38 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Mam wrażenie że on specjalnie zasłania się włosami, żeby nie było widać całej twarzy xd włosy plus broda plus filtry i to ma być niby jego twarz. Facet ma 60 lat i dużo młodszą żonę. Sam tak chciał, a teraz się krępuje tego czy jak?