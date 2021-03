Biograf księcia Karola drwi z wywiadu Harry'ego i Meghan: "Royalsi to nie RODZINA CORLEONE"

Iris 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No powiem Wam, że ma dziewczyna odwagę i to jaką. Zabrać wszystko co się da (bo za swoje pieniądze nie stać było by jej się tak ubrać jak w tym wywiadzie), od samego początku nie chciała się dostosować i teraz zamiast żyć już tak, jak niby chciała, to ubrana za pieniądze monarchii obrabia monarchie przed całym światem. 40 sto latka która chce uchodzić za dame. No szczyt obłudy i wyrachowania